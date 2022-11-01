В Екатеринбурге мошенница похитила чужое наследство стоимостью более 5 млн рублей

В Екатеринбурге передано в суд уголовное дело о крупном мошенничестве при оформлении наследства.

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Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, на скамье подсудимых оказалась местная жительница. Как показало расследование, она проживала с мужчиной без заключения брака. В январе 2016 года тот умер, а у сожительницы возник умысел приобретения права на его наследство общей стоимостью более 5 млн рублей.

Речь шла о доле в двухкомнатной квартире, машине, деньгах на банковских счетах и доле уставного капитала юридического лица. Аферистка решила найти поддельное свидетельство о заключении брака с мужчиной. В итоге она приобрела фальшивый документ и предоставила его нотариусу с заявлением о принятии наследства, которое по закону должно было перейти сыну умершего.

В сентябре 2017 года, после рассмотрения наследственного дела, женщина заполучила право на имущество сожителя. Однако в дальнейшем вся ее афера вскрылась, в результате было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Сейчас расследование завершено. Дело направлено в Кировский районный суд уральской столицы.