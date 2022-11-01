Тиньков объявил об отзыве бренда "Тинькофф" из российского банка

Предприниматель Олег Тиньков заявил, что начинает процесс отзыва своего бренда "Тинькофф" из российского банка, потому что не хочет, чтобы его имя ассоциировалось с нынешними действиями России.

По словам бизнесмена, управляющих директоров банка заставили "изолировать" и отключить в марте Тинькова, а также сменить его имя, "т.к. оно ассоциируется с врагом народа".

"У вас новый хозяин, которым вы там манипулируете, ну и переменуйте его в "Потанин-Банк", - добавил Тиньков.

Кроме того, он заявил, что его предыдущий пост в Инстаграм* об отказе от российского гражданства пропал "загадочным образом". "Должно быть, кремлевские тролли", - написал он в соцсети.

Напомним, в апреле "Тинькофф Банк" опубликовал заявление о намерении провести ребрендинг в этом году. Предполагалось, что банк будет избавляться от имени своего основателя в названии. Заявление было сделано после критики Тинькова спецоперации на Украине.

Ранее Тиньков сообщил, что официально отказался от российского гражданства. Бизнесмен с 1996 года имел гражданство США, но в 2013 году он от него отказался.

Тиньков ранее владел 35% TCS Group, однако в апреле 2022 года эту долю у него выкупил "Интеррос" Владимира Потанина.

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