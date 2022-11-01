Москва ждет ответа о сообщении Трасс Блинкену после ЧП с "Северными потоками", - Захарова

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ожидает ответа Лондона по поводу возможного сообщения экс-премьера Британии Лиз Трасс после ЧП на "Северных потоках".

Ранее сообщалось, что западные СМИ обсуждают информацию основателя файлообменников Megaupload и Mega Кима Доткома о том, что Трасс могла отправить сообщение госсекретарю США Энтони Блинкену после теракта на "Северных потоках" с текстом "все сделано".

"Честно говоря, мне все равно, кто и как получил эту информацию", - написала Захарова в Telegram-канале. По ее словам, "миллионы людей по всему миру" ожидают официальный ответ на вопрос, действительно ли Трасс отправляла такое сообщение.

Ранее президент РФ Владимир Путин высказался о возможных организаторах диверсий. "Как в приличных компаниях говорят, highly likely, все понятно, кто за этим стоит", - сказал Путин. Он считает, что главную выгоду от произошедшего получили США, "которые теперь могут поставлять энергоресурсы по высоким ценам".