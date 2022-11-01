В Лабытнанги погиб рабочий, упав в вырытую траншею

В Лабытнанги работник погиб, упав в траншею, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР региона.

Следственный комитет проводит доследственную проверку.

"31 октября 2022 года в городе Лабытнанги работниками, нанятыми индивидуальным предпринимателем, выполнялся комплекс строительно-монтажных работ на улице Гиршгорна. В ходе работ обрушилась траншея, под завал попал один из работников. Мужчина, 1987 года рождения погиб на месте происшествия. В настоящее время сотрудниками территориального подразделения СКР проводится комплекс неотложных следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.