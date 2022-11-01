01 Ноября 2022
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Происшествия Челябинская область
Фото: kurer-sreda.ru

На Южном Урале мэрию обязали построить очистные сооружения

Администрацию Локомотивного городского округа через суд обязали построить очистные сооружения, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

В настоящий момент очистные сооружения находятся в неудовлетворительном состоянии, у оборудования и зданий имеется значительная степень износа. Комиссионное обследование показало, что их реконструкция нецелесообразна и приведет к необоснованным расходам средств. Из-за аварийных ситуаций работа комплекса очистных сооружений неоднократно прекращалась.

Прокуратура направила представление главе городского округа, но нарушения не устранили. В связи с этим прокурор обратился в суд, который обязал администрацию в течение трех лет разработать проектную документацию и обеспечить строительство очистных сооружений.

Теги: очистные сооружения, суд,



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