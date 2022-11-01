В Госдуме заинтересовались бизнесменом из Прикамья, оскорбившим мобилизованных

Депутат Госдумы РФ от Пермского края Роман Водянов направил в прокуратуру Прикамья запрос с просьбой дать правовую оценку видео, которое опубликовал в запрещенной в России соцсети березниковский предприниматель Роман Оснадчук, передает корреспондент Накануне.RU.

Текст запроса парламентарий опубликовал на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

"В то время, когда наша страна переживает сложное время, а мужчины рискуют жизнью, чтобы наши дети жили в мире и безопасности, находятся подобные "особи", лишенные чувств сострадания, уважения и любви! Он оскорбил не только ребят, которые были мобилизованы. Он оскорбил их семьи: детей, жен, родителей. Оскорбил нас - граждан России. Людей, которые любят свою страну! Благодарю подписчиков, которые вовремя отреагировали и скинули мне это безобразие. Уже направил запрос в прокуратуру Пермского края с просьбой разобраться и строго наказать в соответствии с законом! Подобные пьяные выходки не могут остаться безнаказанными! Буду держать вопрос на личном контроле", - заявил Водянов.

Напомним, Роман Оснадчук опубликовал сторис, в котором, не стесняясь в выражениях оскорбил мобилизованных россиян. Позднее видеоролик пропал из соцсети предпринимателя - либо он был удален самим пользователем, либо - перешел в архив по истечению 24 часов после публикации. Сейчас мужчина и вовсе закрыл свой аккаунт. Однако скандальная видеозапись уже попала в другие социальные сети и вызвала гнев у жителей Березников и Пермского края: в комментариях интернет-пользователи потребовали наказать бизнесмена.

Почти сразу после распространения первого видеоролика мужчина опубликовал извинения, пояснил, что "перепил очень сильно, наговорил всяких гадостей".

Однако извинения жителей Прикамья не устроили. Накануне стало известно, что кто-то разбил витрину одного из магазинов бизнесмена.