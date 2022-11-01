На аренду имущества "Пермского свинокомплекса" не нашлось желающих

На аренду имущественного комплекса "Пермский свинокомплекс" в установленный срок, до 31 октября, не поступило ни одной заявки. Соответствующую информацию на федресурсе опубликовал конкурсный управляющий АО Илья Зуйкин, передает корреспондент Накануне.RU.

"Пермский свинокомплекс" открыл прием предложений на аренду своих мощностей в конце сентября этого года.

Планировалось, что договор аренды будет заключен на неопределенный срок с правом расторжения со стороны арендодателя. В список имущества, которое хотели сдать в аренду входят: здания, земельные участки, машины и оборудование СВК, цеха убоя и переработки, комбикормового завода, селекционно-генетического центра.

Напомним, предприятие, расположенное в поселке Майский, подконтрольно властям Пермского края. С 2015 года комплекс арендовало ООО "Свинокомплекс "Пермский", подконтрольное омской группе "Синергия". В 2017-м власти региона расторгли с арендатором договор из-за его нарушений, после чего тот оказался в банкротстве. Весной 2021 года обострилась финансовая ситуация в самом АО.

Весной этого года общество тоже признали банкротом и открыли в отношении него процедуру конкурсного производства. В августе все сотрудники АО "Пермский свинокомплекс" официально уволены.