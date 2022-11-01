01 Ноября 2022
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Общество В России
Фото: forumspb.com

Богатейшие россияне с начала года потеряли более 83 млрд долларов

Совокупное состояние богатейших предпринимателей из России упало с начала года на 83,4 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Больше всех потерял основной владелец "Реновы" Виктор Вексельберг. Потери бизнесмена достигли 11,2 миллиарда долларов, а состояние сократилось до 7,32 миллиарда.

Самый богатый россиянин - один из основных владельцев "Норникеля" Владимир Потанин - с начала года уменьшил состояние на 1,08 миллиарда долларов, до 29,8 миллиарда.

Также заметно сократилось состояние совладельца "Новатэка" Леонида Михельсона (второе место в рейтинге) - на 8 миллиардов долларов, до 27,4 миллиарда.

Третье место занимает Алексей Мордашов, состояние которого сократилось на 7,78 миллиарда долларов, до 21,1 миллиарда.

Теги: богатейшие россияне, миллиардеры, вексельберг, потанин



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