Минцифры: "Скорее всего, будем выдавать патенты на каперство в отношении ПО"

Минцифры России будет пытаться найти баланс между интересами пользователей и российских производителей при одобрении или, наоборот, запрете так называемого "каперства" и механизмов параллельного импорта.

"По поводу использования "трофейного" программного обеспечения вопрос обоснованный. Мы сделали несколько подходов уже к этому снаряду. Мы не можем давать полную свободу здесь, иначе все ПО будет трофейным, а российский рынок только-только формируется. С другой стороны, пока у нас нет аналога отечественного – компании, использующие такое ПО, мы должны вывести из-под удара. Мы ищем сейчас этот баланс. Патенты на каперство, скорее всего, будем выдавать", - рассказал глава Минцифры Максут Шадаев, выступая на CNews FORUM 2022.

Также в ведомстве не считают возможным ограничивать параллельный импорт гаджетов. По данным Шадаева, сейчас 50-60% устройств "едут к нам из Китая". "С ними будет сложно конкурировать, здесь мы себя чувствуем не очень уверено. Пользовательские персональные устройства для массового рынка – это вызов для нас. На эту тему будет формироваться новая программа. Мы за конкуренцию, не считаю нужным ограничивать параллельный импорт. Его нужно ограничивать, когда у нас появятся конкурентоспособные аналоги, иначе может возникнуть дефицит", - пояснил министр.