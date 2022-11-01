Добровольческому отряду "Южноуралец" отправили гуманитарную помощь

Челябинская область отправили гуманитарную помощь добровольческому отряду "Южноуралец".

"Сегодня ушел груз с необходимыми вещами, которые мы подготовили для нашего добровольческого отряда "Южноуралец". Участие в формировании принимали и муниципалитеты — Магнитогорск, Сосновский район. Знаю, что бойцы посылку очень ждут", - рассказал губернатор Алексей Текслер.

Также помощь доставили в расположение 400-го самоходного артиллерийского полка. Им передали от правительства области необходимые военные спецсредства.