Минцифры против "драконовских мер" в отношении уехавших из России айтишников

Минцифры против ограничения работы уехавших из России айтишников на российские компании. В ведомстве считают, что удаленная работа не должна отражаться на безопасности компаний, но в целом это вопрос отношений работодателя и сотрудника, государство тут не при чем.

"Мы против драконовских мер в отношении сотрудников, которые уехали. Мы должны создать условия, чтобы они захотели вернуться и работать в России. Здесь никаких ограничений не должно быть. Возможно, например, для сисадминов с доступом к ключевым системам, компании должны сами принимать решения с точки зрения безопасности [могут ли они работать из-за рубежа]. Мы отдельно не просим принимать никаких мер в отношении тех сотрудников, которые уехали и продолжают работать. Наша задача – разработать программу обратной релокации и на деле показывать, что здесь можно спокойно продолжать работать", - заявил глава Минцифры Максут Шадаев на CNews FORUM 2022.