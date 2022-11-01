При Совете Федерации Совета блогеров не существует – заявление палаты

После резонансных сообщений в СМИ о просьбе некого Совета блогеров разблокировать запрещенные в России соцсети, Совет Федерации выступил с опровержением существования такой структуры при верхней палате парламента.

"При Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации нет такого органа, как Совет блогеров, - говорится в заявлении СовФеда. - Валерия Рытвина, представляющаяся СМИ как координатор Совета блогеров, действительно является координатором секции "Информационное взаимодействие и контентный анализ" Экспертного совета при Комитете Совета Федерации по науке, образованию и культуре".

В СФ отметили, что "инициативы Рытвиной не являются официальной позицией Совета Федерации, комитетов, или других органов при палате".

"В связи с тем, что Валерия Рытвина неоднократно нарушала регламент работы секции и делала заявления от имени несуществующей организации при СФ, принято решение вывести её из состава экспертов", - добавили в Совете Федерации.

Ранее "Ведомости" сообщили, что Совет блогеров при Совете Федерации направил письма Владимиру Путину и Дмитрию Медведеву с просьбой разблокировать Instagram и Facebook (принадлежат запрещенной в России экстремистской компании Meta). Блогеры указывали, что эти соцсети приносят больше пользы, чем вреда, также сообщали, что многие россияне зарабатывали с помощью этих соцсетей.

Представители Совета Федерации также прокомментировали ситуацию. Так, глава комитета СФ по образованию, науке и культуре Лилия Гумерова заявила ТАСС, что перечисленные "социальные сети по-прежнему представляют угрозу национальной безопасности страны". Ее коллега, глава комитета по конституционному законодательству Андрей Клишас был более дипломатичен: "Считаю, что соцсети являются важнейшим инструментом обратной связи с людьми для всех органов публичной власти и нам нужно правильно выстраивать работу с соцсетями, избегая избыточного регулирования".