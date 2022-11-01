При Совете Федерации Совета блогеров не существует – заявление палаты

01 Ноября 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Минобороны объявило об окончании мобилизации

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество В России
Фото: Пресс-служба СФ РФ

При Совете Федерации Совета блогеров не существует – заявление палаты

После резонансных сообщений в СМИ о просьбе некого Совета блогеров разблокировать запрещенные в России соцсети, Совет Федерации выступил с опровержением существования такой структуры при верхней палате парламента. 

"При Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации нет такого органа, как Совет блогеров, - говорится в заявлении СовФеда. - Валерия Рытвина, представляющаяся СМИ как координатор Совета блогеров, действительно является координатором секции "Информационное взаимодействие и контентный анализ" Экспертного совета при Комитете Совета Федерации по науке, образованию и культуре".

В СФ отметили, что "инициативы Рытвиной не являются официальной позицией Совета Федерации, комитетов, или других органов при палате".

"В связи с тем, что Валерия Рытвина неоднократно нарушала регламент работы секции и делала заявления от имени несуществующей организации при СФ, принято решение вывести её из состава экспертов", - добавили в Совете Федерации.

Ранее "Ведомости" сообщили, что Совет блогеров при Совете Федерации направил письма Владимиру Путину и Дмитрию Медведеву с просьбой разблокировать Instagram и Facebook (принадлежат запрещенной в России экстремистской компании Meta). Блогеры указывали, что эти соцсети приносят больше пользы, чем вреда, также сообщали, что многие россияне зарабатывали с помощью этих соцсетей.

Представители Совета Федерации также прокомментировали ситуацию. Так, глава комитета СФ по образованию, науке и культуре Лилия Гумерова заявила ТАСС, что перечисленные "социальные сети по-прежнему представляют угрозу национальной безопасности страны". Ее коллега, глава комитета по конституционному законодательству Андрей Клишас был более дипломатичен: "Считаю, что соцсети являются важнейшим инструментом обратной связи с людьми для всех органов публичной власти и нам нужно правильно выстраивать работу с соцсетями, избегая избыточного  регулирования".

Теги: совет федерации, блогеры, разблокировка, соцсети



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети