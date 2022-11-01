01 Ноября 2022
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Общество Свердловская область
Фото: Инцидент Каменск-Уральский / vk.com/incident_ku

Не опять, а снова. Очередные свердловские школьники поджигали самокаты над Вечным огнем

Очередные подростки из свердловского поселка Лесной прияли Вечный огонь за личное развлечение и решили поджечь свои самокаты. Видео опубликовал паблик "Инцидент Каменск-Уральский". На нем видно, как дети подносят самокаты к огню, и держат так некоторое время.

Дети поджигают самокаты над вечным огнем в Каменске-Уральском(2022)|Фото: Инцидент Каменск-Уральский / vk.com/incident_ku

Инцидент произошел вчера вечером на Мемориале погибшим работникам КМЗ и ОЦМ. Причины такого поведения неизвестны. Полиция инцидент пока не комментирует.

Напомним, в сентябре у мемориала алюминщиков, павшим в боях с немецко-фашистскими захватчиками в 1941-1945 годах "Скорбящая мать" в Каменске-Уральском на трюковых самокатах катались подростки. Один из них парни и решили использовать в качестве сковородки. Весь процесс школьники записали на видео, которое позднее выложили в интернет.

Как выяснили сотрудники полиции, школьники ничего не готовили, а самокат на огонь положили, чтобы увидеть, как он раскаляется. Слова о готовке еды они же просто произносили в качестве шутки. Тем не менее дети допустили неподобающее отношение к символу памяти и скорби.

Теги: самокат, вечный огонь, Лесной, дети



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