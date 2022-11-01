В Херсонской области началась эвакуация жителей левого берега Днепра

Власти Херсонской области начали эвакуацию жителей левого берега Днепра.

Планируется отселить до 70 тысяч человек вглубь области, а также в другие регионы России, сообщил врио губернатора Владимир Сальдо.

"Пятнадцатикилометровая зона вдоль левого берега Днепра, начиная от Каховки и до Голой Пристани, мы будем сейчас (вывозить)", — сказал Сальдо в эфире "Соловьев- Live".

Зону вывоза жителей в Херсонской области расширили из-за возможной подготовки Киевом массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС.

28 октября в Херсонской области завершилась организованная эвакуация мирного населения с правого берега Днепра, в том числе и из областного центра. Точное число уехавших жителей правобережья власти не уточняли.