Администрация Нижневартовска ужесточает контроль за работой коммунальщиков в зимних условиях

Организацию качественной уборки снега с улично-дорожной сети и из микрорайонов Нижневартовска обсудили на аппаратном совещании, которое провел глава города Дмитрий Кощенко.

«Улично-дорожная сеть Нижневартовска содержится собственными силами МБУ «Управление по дорожному хозяйству и благоустройству города Нижневартовска», а также силами подрядных организаций. Готовность специализированной техники составляет 100%. Режим работы двухсменный. В случае необходимости будет обеспечено привлечение резервной техники либо оперативное ее перераспределение для уборки от снега улично-дорожной сети», - доложил заместитель главы Нижневартовска, директор департамента ЖКХ администрации города Сергей Сериков.

Он также рассказал в интервью Накануне.RU, что песко-соляная смесь для борьбы с гололедом в городе имеется. Для контроля работ регулярно собирается комиссия, в которую входят сотрудники администрации, ГИБДД, общественники. Комиссия регулярно раз в неделю проверяет качество работ. При этом, штат задействованных сотрудников укомплектован и кадрового голода в этой сфере не наблюдается.

На совещании у главы города Сергей Сериков отметил, что постоянно ведется работа с руководителями управляющих компаний, которые обязаны организовывать работы по очистке придомовых территорий и внутриквартальных проездов. При этом, контрольные функции за уборкой придомовых территорий, находящихся в собственности собственников, закреплены за Службой строительного и жилищного надзора и управлением муниципального контроля администрации города

«Необходимо не только направлять письма и проводить встречи, но и систематически проводить выездные проверки, требовать от управляющих компаний оперативного принятия мер, а также своевременно информировать жителей города о планах по очистке и вывозу снега из микрорайонов», - подчеркнул глава города Дмитрий Кощенко.

Что касается общей готовности городской инфраструктуры к зимнему периоду, то, как рассказал Сергей Сериков Накануне.RU для обеспечения уверенной работы зимой в летний период были проведены комплексные мероприятия, как по текущим ремонтам, так и по системному обновлению оборудования.

"Мы провели модернизацию центрального теплового пункта в 14 микрорайоне. Работы прошли летом незаметно для горожан – горячей водой жителей обеспечивал временный тепловой пункт. Обновляли оборудование, заменили на современное от российских поставщиков, которое доставили в полной заводской готовности. Его программное обеспечение будет измерять температуру наружного воздуха и в зависимости от нее устанавливать температуру батарей и горячей воды. Тепловой пункт полностью автоматизирован. В случае поломки прибора диспетчер сразу увидит отклонения и вызовет аварийную бригаду. Общая стоимость ремонта составила 60 млн рублей, он сделан по концессионному соглашению", - пояснил Сергей Сериков.

Также заместитель главы Нижневартовска, директор департамента ЖКХ администрации города отметил, что прошедшие летом мероприятия на городских канализационно-очистных сооружениях значительно увеличили надежность всей системы и срок службы оборудования.

"В этом году мы обновили вторичный отстойник №6. Использовался илосос из черной стали. Срок эксплуатации таких илоскребов в оперативной среде – не более 10 лет. Мы заменили вторичный отстойник на оборудование из нержавеющей стали. Это позволяет увеличить срок службы до 20-25 лет. Стоимость обновления – 25,2 млн рублей, мероприятие провело по инвестиционной программе ООО "Нижневартовские коммунальные системы", - добавил Сергей Сериков.