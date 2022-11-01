Семьи мобилизованных свердловчан, не участвующих в СВО, все равно получат выплаты

Семьи тех мобилизованных свердловчан, кто пока не участвует в специальной военной операции, все равно получат единовременные выплаты. Об этом на сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге сообщил министр социальной политики региона Андрей Злоказов.

Ранее сообщалось, что родственники мобилизованных для участия в СВО жителей Среднего Урала получат единовременную выплату в 20 тысяч рублей на семью, а также аналогичную сумму на каждого из детей мобилизованного. На эти цели в регионе выделено более 300 млн рублей.

На днях стало известно, что жителей Верхней Пышмы вместо отправки на территорию проведения спецоперации увезли в Лесной охранять местные объекты. Под столь странное распределение попали сразу несколько десятков свердловчан.

По словам Злоказова, семьи таких уральцев также смогут претендовать на выплаты.

"С точки зрения постановления правительства Свердловской области нам не требуется какой-то документ о зачислении в часть. Нам достаточно того, что семья осталась без мужчины, который мобилизован или уже стал участником СВО", - пояснил министр.

Как сообщало Накануне.RU, на сегодняшний день в регионе направлено около 4 тысяч единовременных денежных выплат семьям участников спецоперации.