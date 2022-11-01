National Interest: Западу пора понять, что "шоковая терапия" 90-х довела Россию до нищеты

На Западе никак не могут понять, что именно прозападная "шоковая терапия" 90-х довела Россию до ручки и заложила основу для прихода к власти сильного лидера - Владимира Путина. Об этом пишет американский консервативный журнал The National Interest.

В статье говорится, что население России и Украины до сих пор расхлебывает последствия 90-х.

"План скорейшего капиталистического преобразования российской экономики предусматривал быструю приватизацию примерно 15 000 государственных предприятий и либерализацию цен. Для русского народа это была катастрофа. Переход к капитализму сопровождался гиперинфляцией и крайней нищетой. Но несмотря на вопиющую катастрофу, администрация Ельцина — при поддержке Клинтона — стояла на своем. Шоковую терапию поддержали МВФ и Гарвардский институт международного развития. Гайдара и Чубайса консультировали действующие [американские] профессора. Результатом стала экономическая разруха", - пишет автор Майя Джоэлсон, которая в начале 90-х жила в России.

Она отмечает, что по западным указкам горстка ушлых дельцов захватила целые отрасли. А бедным россиянам раздали ваучеры, которые они по бедности вынуждены были продать богачам.

"В результате народилось целое поколение олигархов, взятками добывших себе право собственности на шахты, нефтеперерабатывающие заводы и промышленные объекты по дешевке", - подчеркивает Джоэлсон.

"Со времен прихода Путина к власти прошло двадцать два года, но на Западе провал шоковой терапии так толком и не проанализировали", - заключается в статье.

Автор исходит из того, что в интересах Америки учитывать реальное положение дел и не питать иллюзий, нахваливая то, что причинило людям столько бед.

Как отмечает историк Андрей Фурсов, по данным доклада ООН 2002 года, в Восточной Европе, включая Европейскую часть СССР, в 1989 году за чертой бедности жили всего 14 млн человек. В 1996 году таких было уже 169 млн. Это было охарактеризовано как самый крупный в истории погром среднего класса.