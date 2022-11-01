На Южном Урале экс-главу района приговорили к штрафу за взятку в 1 млн рублей

В Челябинской области бывшего главу Агаповского района Байдавлета Тайбергенова приговорили к штрафу в размере 4 млн рублей за получение взятки в 1 млн рублей.

Напомним, Байдавлет Тайбергенов был задержан 23 мая сотрудниками регионального УФСБ. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФСБ про Челябинской области, экс-чиновник получил от предпринимателя взятку в виде денежных средств и имущества на общую сумму более 1 млн рублей за оказание содействия при заключении договоров аренды земельных участков.

Бывший чиновник вину признал в полном объеме. По решению суда ему запрещено занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления на срок 5 лет.