После начала СВО в добровольцы записались 15 тысяч россиян

Более 15 тыс. россиян записались в российские добровольческие отряды с начала специальной военной операции.

"В настоящее время через добровольческие отряды прошло более 15 тысяч человек", - цитирует РИА Новости заявление начальника второго управления главного организационно-мобилизационного управления (ГОМУ) Генштаба ВС РФ Александра Туляганова, сделанное на заседании комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам при обсуждении закона о присвоении статуса ветерана боевых действий добровольцам-участникам СВО.

Речь идёт как о добровольцах, отправившихся на фронт в рамках частичной мобилизации, так и о тех, кто обращался по собственному желанию в военкоматы и примкнул к добровольческим отрядам – например, к "Ахмату".