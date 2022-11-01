01 Ноября 2022
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Армия и ВПК В России
Фото: Накануне.RU

После начала СВО в добровольцы записались 15 тысяч россиян

Более 15 тыс. россиян записались в российские добровольческие отряды с начала специальной военной операции.

"В настоящее время через добровольческие отряды прошло более 15 тысяч человек", - цитирует РИА Новости заявление начальника второго управления главного организационно-мобилизационного управления (ГОМУ) Генштаба ВС РФ Александра Туляганова, сделанное на заседании комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам при обсуждении закона о присвоении статуса ветерана боевых действий добровольцам-участникам СВО.

Речь идёт как о добровольцах, отправившихся на фронт в рамках частичной мобилизации, так и о тех, кто обращался по собственному желанию в военкоматы и примкнул к добровольческим отрядам – например, к "Ахмату".

Теги: Добровольцы, СВО



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