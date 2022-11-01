Депутат Госдумы отрицает нашествие вшей в Елани

Депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов, постоянно навещающий мобилизованных в Елани, опроверг информацию о нашествии вшей. Ранее один из мобилизованных пожаловался журналистам на паразитов, которые атаковали будущих бойцов.

"Удивился. Как человек, отслуживший "срочку" в не самых комфортных условиях Карабаха, могу сказать, что профилактика педикулеза среди личного состава проводится всегда тщательно. Понятно, что теоретически у кого-то могут появиться кожные заболевания, потому что все мужчины в зависимости от своего воспитания по-разному относятся к вопросу личной гигиены", - написал Иванов в своем Telegram-канале.

Командир окружного центра сообщил депутату, что случаев педикулеза в Елани не зафиксировано, да и у мобилизованных организованы теплые умывальники для ежедневного поддержания чистоты и стирки одежды. Несмотря на это, Иванов договорился с командиром уже завтра организовать мобильные бани для профилактики кожных заболеваний среди мобилизованных. Также в центре примут решение о целесообразности проведения "прожарки" одежды.

"Тут, как говорится, лучше перебдеть, чем недобдеть. Завтра, кстати, буду в Елани. Лично посмотрю", - заверил депутат.