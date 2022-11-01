Пхеньян предупредил о финальной фазе сценария ядерной войны КНДР с США

Сценарий ядерной войны между США и КНДР вступил в финальную фазу, заявил представитель северокорейского МИД, комментируя военные учения Южной Кореи и США.

"Все факты отчетливо демонстрируют, что американский сценарий ядерной войны с КНДР вошел в финальную стадию", - подчеркнул дипломат, слова которого приводит агентство ЦТАК.

Также в МИД КНДР отметили, что "нигде в мире невозможно найти такие военные учения, которые имеют четкий агрессивный характер, как совместные военные учения США и их сателлитов", передает Regnum.

31 октября США и Южная Корея начали совместные учения военно-воздушных сил с участием 240 боевых самолетов.

В сентябре Верховное народное собрание КНДР приняло "Закон о политике в сфере ядерных сил", который юридически закрепил статус ядерного государства.

Закон дает право Северной Корее наносить Причиной проведения данных учений стала якобы увеличивающаяся угроза безопасности со стороны КНДР. ядерный удар по противнику в случае угрозы безопасности государства.