01 Ноября 2022
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Армия и ВПК Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Семьям мобилизованных свердловчан направлено около 4 тысяч единовременных выплат

На данный момент в Свердловской области направлено около 4 тысяч единовременных денежных выплат семьям мобилизованных для участия в специальной военной операции. Об этом на сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге заявил министр социальной политики региона Андрей Злоказов.
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По его данным, ведомством уже получена "первая волна" списков тех, кто может претендовать на данную выплату.

"Была проведена масштабная работа с облвоенкоматом, с Центральным военным округом и другими службами по сверке данной информации. На сегодняшний день почти 4 тысячи выплат ушло на карточки получателей", - сообщил Злоказов, уточнив, что деньги были отправлены сегодня утром.

Он отметил, что данная работа будет продолжена.

"Все списки, которые поступили от муниципалитетов, на этой неделе будут отработаны", - заверил министр.

Напомним, что родственники мобилизованных для участия в СВО свердловчан получат единовременную выплату в 20 тысяч рублей на семью, а также аналогичную сумму на каждого из детей мобилизованного. На эти цели в регионе выделено более 300 млн рублей. Сообщалось, что выплата должна прийти не позднее 26 числа месяца, следующего за месяцем, когда было принято решение о ее назначении.

Теги: мобилизация, выплаты, деньги, Свердловская область



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Ранее 01.11.2022 10:19 Мск Семьи мобилизованных свердловчан, не участвующих в СВО, все равно получат выплаты

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Ранее 25.10.2022 13:50 Мск На выплаты родственникам свердловских мобилизованных выделено более 300 млн рублей


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