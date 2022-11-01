Сверхэффективность: каждая российская ракета, по данным Киева, поражала по 3 энергообъекта

В результате вчерашних ударов каждая российская ракета умудрялась поражать сразу 3 объекта энергетической инфраструктуры Украины. Такие данные озвучил Киев. Там заявили, что всего было выпущено 50 ракет, а ВСУ сбили 44. А всего было поражено 18 объектов в 10 регионах. То есть на одну долетевшую ракету приходится сразу три поражения.

Киевский премьер Денис Шмыгаль сообщил аккуратно: было выпущено "более 50 ракет". Командование ВСУ также пошло на эту уловку. Но она не сработала.

"Сообщения о том, что сбито 44 ракеты из запущенных 50 - для слабоумных. Извините", - написал блогер Анатолий Шарий.

Президент России Владимир Путин назвал массированные российские удары по украинским объектам ответом на террористическую атаку по российским кораблям в Севастополе. Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли, выступая в палате общин британского парламента, пообещал Киеву помощь в восстановлении энергетической инфраструктуры. А министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что целых 12 стран будут поставлять энергетическое оборудование на Украину для восстановления инфраструктуры.

Разрушения Украине причинены большие. Обозреватель Юрий Подоляка считает, что это самый мощный удар по украинской энергосистеме за все время.

"По значимости и последствиям эти удары, наверное, и сравнить не с чем. По сути, был погашен весь Днепровский энергоузел по реке Днепр. Также были нанесены удары по днестровским ГЭС, по ТЭЦ в районе Харькова. По итогу дня компания ДТЭК сообщила о том, что запас трансформаторов у Украины подошел к концу и полностью быстро решить проблемы не получится. И в очень хороший унисон идет заявление губернатора Киевской области, что киевлянам придется привыкать к очень серьезным проблемам с энергоснабжением. Именно по этой причине на многиж железнодорожных путях появились вместо электровозов тепловозы. Это говорит о том, что эффективность российских ударов достигла новой фазы. Тот запас прочности, который был от Советского Союза, по сути исчерпан", - рассказал Подоляка.

"Как мы и поняли, судя по масштабам, вводятся экстренные отключения по всей стране. Я уже насчитал 36 объектов. Такого, конечно, еще не было. В Киеве прилетело в некий "объект", благодаря чему минус электричество у 350 тысяч квартир. Мы понимаем, что это за объект и как долго его можно приводить в порядок. Такого рода "объекты" повреждены еще как минимум в 4 городах, масштабы атаки просто катастрофические", - охарактеризовал последствия Шарий.

Депутат Госдумы Алексей Журавлев сыронизировал, что мы "продолжаем избавлять Украину от советского наследия, которое она так ненавидит". Он напомнил, что за все годы незалежности в республике не было построено ни одного энергоблока.

"За один поврежденный тральщик мы основательно вынесли с десяток энергообъектов. Ничего такой размен. И оказывается, можно не грозить, не заявлять про красные линии и прочее. А просто засадить ракетой. И все. И без слов понятно, о чем это", - написал телеведущий Андрей Медведев.

Украинский телеграм-канал "Резидент" сообщает, что в реальности ПВО Украины сбила менее половины ракет, а видео от агенства Reuters подтверждает, что по каждому объекту энергетической инфраструктуре наносилось по несколько ракетных ударов. Источник в офисе Зеленского рассказал, что на объекты критической инфраструктуры Черкасс, Днепропетровска и Черновцов было выпущено по 4-5 ракет, из которых удалось сбить всего несколько штук. Зеленский снова требует от Запада срочных поставок ПВО.