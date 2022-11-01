Среднеуральскому стрелку, застрелившему свою супругу, назначили принудительное лечение

Верхнепышминский городской суд назначил пенсионеру из Среднеуральска Виктору Меньшикову принудительное лечение за убийство своей супруги. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе суда.

Напомним, днем 13 февраля в полицию поступила информация о жителе Среднеуральска, стрелявшем из окна по улице, однако позднее в СКР рассказали Накануне.RU, что пенсионер осуществил оба выстрела у себя в квартире, и в результате убил свою супругу. Позднее выяснилось, что жена стрелка долго болела онкологией и таким образом пенсионер решил закончить мучения своей возлюбленной.

"Когда сыщики и следователи осмотрели жилище, стало понятно, что хозяин квартиры произвел два выстрела (один – в супругу, еще один – в шкаф). Тело погибшей было прикрыто одеялом, а на нем лежал букет цветов. Долгое время женщина тяжело болела. В беседе со знакомыми ранее мужчина неоднократно говорил, что устал от всего этого", - рассказывал ранее глава пресс-службы управления МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Помимо обвинения в убийстве беспомощного, пенсионер еще попадал и под статью о незаконном изготовлении оружия. Среднеуральцу грозил пожизненный срок, однако по результатом экспертизы его сочли невменяемым. В отношении Меньшикова применены меры медицинского характера - его направили на принудительное лечение в медицинскую организацию, оказывающую психологическую помощь в стационарных условиях общего типа. Решение обжаловано не было.