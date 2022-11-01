01 Ноября 2022
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Общество Свердловская область
Фото: ГУ МВД России по СО

Среднеуральскому стрелку, застрелившему свою супругу, назначили принудительное лечение

Верхнепышминский городской суд назначил пенсионеру из Среднеуральска Виктору Меньшикову принудительное лечение за убийство своей супруги. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе суда.

Напомним, днем 13 февраля в полицию поступила информация о жителе Среднеуральска, стрелявшем из окна по улице, однако позднее в СКР рассказали Накануне.RU, что пенсионер осуществил оба выстрела у себя в квартире, и в результате убил свою супругу. Позднее выяснилось, что жена стрелка долго болела онкологией и таким образом пенсионер решил закончить мучения своей возлюбленной.

"Когда сыщики и следователи осмотрели жилище, стало понятно, что хозяин квартиры произвел два выстрела (один – в супругу, еще один – в шкаф). Тело погибшей было прикрыто одеялом, а на нем лежал букет цветов. Долгое время женщина тяжело болела. В беседе со знакомыми ранее мужчина неоднократно говорил, что устал от всего этого", - рассказывал ранее глава пресс-службы управления МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Помимо обвинения в убийстве беспомощного, пенсионер еще попадал и под статью о незаконном изготовлении оружия. Среднеуральцу грозил пожизненный срок, однако по результатом экспертизы его сочли невменяемым. В отношении Меньшикова применены меры медицинского характера - его направили на принудительное лечение в медицинскую организацию, оказывающую психологическую помощь в стационарных условиях общего типа. Решение обжаловано не было.

Теги: пенсионер, среднеуральский стрелок, супруга



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