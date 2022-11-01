01 Ноября 2022
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Происшествия Челябинская область
Фото: Накануне.RU

На Южном Урале мэрию обязали выплатить ребенку компенсацию морального вреда после нападения собаки

Администрацию Коркинского района обязали выплатить компенсацию морального вреда 10-летнему мальчику, которого покусала бездомная собака. Челябинский областной суд подтвердил законность требований прокурора, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

11 мая 2022 года в подъезде многоквартирного дома на мальчика напала бездомная собака и укусила за руку. У ребенка были диагностированы множественные укушенные раны правой кисти и назначен курс вакцинации.

Прокурор обратился в суд с требованием взыскать с мэрии компенсацию морального вреда. Суд взыскал с администрации 90 тыс. рублей. Однако ответчик подал апелляционную жалобу. Челябинский областной суд оставил жалобу без удовлетворения.

Теги: ребенок, собака, суд,



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