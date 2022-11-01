01 Ноября 2022
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Спорт
Фото: пресс-служба Российского футбольного союза

РФС найдёт другого соперника для сборной России вместо Боснии и Герцеговины

Российский футбольный союз (РФС) в ближайшем будущем найдёт нового соперника для сборной России вместо команды Боснии и Герцеговины.

Накануне Футбольный союз Боснии и Герцеговины на официальном сайте объявил о переносе запланированном на 19 ноября товарищеском матче национальной команды со сборной России. Ранее против проведения встречи высказывались полузащитник сборной Миралем Пьянич, нападающий Эдин Джеко, член исполнительного комитета Футбольного союза Боснии и Герцеговины Азмир Хусич и вице-президент организации Ирфан Дурич.

"План предстоящего учебно-тренировочного сбора не будет нарушен, предполагается проведение двух игр. Первым соперником станет Таджикистан, второй будет объявлен в ближайшее время", - сообщили изданию "Р-Спорт" в службе коммуникаций РФС.

Напомним, что матч сборных России и Таджикистана по футболу состоится 17 ноября в Душанбе на Центральном республиканском стадионе. Кроме того, 7 и 8 ноября национальная сборная России по мини-футболу сыграет два контрольных матча с командой Таджикистана. Данные игры пройдут в Многофункциональном спортивном комплексе Душанбе — Дворце тенниса и водных видов спорта.

Теги: сборная России, футбол, товарищеский матч, Босния и Герцеговина



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