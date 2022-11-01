01 Ноября 2022
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Политика В России
Фото: Накануне.RU

Запад не опроверг причастность Киева к атаке на Черноморский флот, - Полянский

Западные страны не предоставили российской делегации в ООН доказательств непричастности Украины к атаке на Черноморский флот. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

"Что интересно, мы не услышали прямых опровержений того, что атаки совершили украинцы при помощи своих западных кураторов", — написал Полянский в Telegram-канале.

По словам дипломата, вместо этого Запад возложил на Россию вину "за ситуацию вообще", упомянул про удары по инфраструктуре на Украине и "призывал немедленно вернуться в зерновую сделку".

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва не обязана следовать заключенным без ее участия соглашениям о проходе кораблей через Черное море. При этом Россия "не может допустить беспрепятственного прохождения судов без нашего досмотра".

Теги: запад, черноморский флот, полянский



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