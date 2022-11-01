Суд отменил приговор экс-депутату и миллиардеру Редькину, убившему человека на Камчатке

На Камчатке суд отменил приговор экс-депутату и миллиардеру Игорю Редькину, застрелившему человека. Дело направлено на новое рассмотрение, сообщила региональная прокуратура. Надзорное ведомство обжаловало приговор еще в августе этого года.

Редькин за убийство человека по неосторожности по решению суда первой инстанции получил год ограничения свободы. В прокуратуре сочли, что "при рассмотрении дела в суде допущены процессуальные нарушения".

Ранее глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн ("Единая Россия") направил в Генпрокуратуру обращение с просьбой обжаловать приговор миллиардеру.

По версии самого Редькина, по поселку ходил медведь, и бизнесмен решил отпугнуть его выстрелом из карабина. В результате стрельбы погиб 32-летний местный житель. Спустя неделю после происшествия Редькин признался в совершенном.

Миллиардера приговорили к одному году ограничения свободы и штрафу в 200 тыс. руб. Но с учетом того, что Редькин во время расследования находился под домашним арестом, срок ограничения свободы сократили до девяти месяцев.