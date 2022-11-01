Губернатор Новосибирской области Андрей Травников: Предприниматели, призванные по частичной мобилизации, получат поддержку

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников рассмотрел меры поддержки представителей малого и среднего бизнеса, мобилизованных на военную службу в ходе оперативного совещания в правительстве региона.

«Малое и среднее предпринимательство в Новосибирской области играет значимую роль в экономическом развитии, поэтому очень важно даже при выполнении важнейших государственных задач, в том числе связанных с мобилизацией, создать условия, чтобы этот сектор экономики не пострадал. В том числе, в случае призыва на военную службу представителей малого и среднего бизнеса», – подчеркнул глава региона.

О мерах поддержки субъектов МСП в Новосибирской области, призванных на военную службу по частичной мобилизации в Вооруженные силы Российской Федерации главе региона доложил министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Андрей Гончаров. В Новосибирской области малое и среднее предпринимательство представляют 65,3 тысячи юридических лиц и 76,9 тысяч индивидуальных предпринимателей, а также более 115 тысяч самозанятых – это около 40% от общего количества занятых в экономике региона.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства Новосибирской области, в регионе действует ряд мер поддержки малого и среднего бизнеса. В частности, гранты социальным предприятиям и молодым предпринимателям в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в 2022 году были предоставлены 57 предпринимателям на общую сумму около 27 млн рублей.

В октябре 2022 года вступил в силу Приказ Минэкономразвития России, уточняющий правила предоставления грантов в отношении призванных на военную службу по частичной мобилизации. Предлагается в случае призыва по мобилизации или прохождения получателем гранта военной службы по контракту приостанавливать исполнение обязательств получателя гранта на срок прохождения службы. Далее возможны несколько вариантов как продолжения реализации проекта и использования гранта, так и возврат полной суммы гранта без применения штрафных санкций.

Проект соответствующих изменений в порядок предоставления грантов будет подготовлен минпромторгом до конца недели, доложил министр.

Еще одна мера поддержки – микрозаймы. Заёмщикам Фонда микрофинансирования Новосибирской области, призванным на военную службу по мобилизации или заключившим контракт о прохождении военной службы, могут быть предоставлены кредитные каникулы или заём может быть реструктуризирован. Для получения кредитных каникул заемщик должен направить в Фонд заявление. Кредитные каникулы предоставляются на срок службы, увеличенный на 30 или на 90 дней в зависимости от категории заёмщика, могут быть продлены. Также Фонд может провести реструктуризацию займа на основании заявления заёмщика – при этом не меняется срок договора, изменения вносятся в график платежей.

Кроме того, 15 октября 2022 года было принято распоряжение правительства Российской Федерации, которым мобилизованным гражданам предоставляются арендные каникулы по аренде федерального имущества и рекомендовано принять аналогичные решения по отсрочке арендных платежей по государственному и муниципальному имуществу на региональном и муниципальном уровне. Департамент имущества и земельных отношений региона подготовил проект постановления правительства области «Об установлении льготной арендной платы». Предусмотрена возможность расторжения договора аренды без применения штрафных санкций или установления арендной платы, равной одному рублю для арендаторов государственного имущества области, которые призваны на военную службу по мобилизации или заключившие контракт. Важно, чтобы имущество не использовалось в оговоренный период времени.

Добавим, что в Центре «Мой бизнес» действует горячая линия поддержки предпринимателей (т. 8-800-600-3407), предоставляются консультации по мерам поддержки в текущей экономической ситуации.

