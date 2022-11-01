01 Ноября 2022
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Экономика Тюменская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

В Тюмени городской бюджет на следующий год будет дефицитным

10 ноября, в Тюмени пройдут публичные слушания по проекту бюджета областной столицы на 2023 год и на плановый период 2024 – 2025 годов, сообщили в пресс-службе администрациии города.
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Слушания пройдут с 18.00 до 20.00 по адресу: ул. Первомайская, 20. Регистрация участников начнется в 17.00

Официальный документ размещен на сайте городской администрации.

"Утвердить основные характеристики бюджета города Тюмени на 2023 год: общий объем доходов в сумме 35,6 млрд руб., общий объем расходов в сумме 38 млрд руб., дефицит в сумме 2,4 млрд руб.", – сообщается в документе.

Размер резервного фонда составит 20 млн руб.

Теги: бюджет, доходы, расходы, дефицит, публичные слушания



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