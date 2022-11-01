В Тюмени городской бюджет на следующий год будет дефицитным

10 ноября, в Тюмени пройдут публичные слушания по проекту бюджета областной столицы на 2023 год и на плановый период 2024 – 2025 годов, сообщили в пресс-службе администрациии города.

Слушания пройдут с 18.00 до 20.00 по адресу: ул. Первомайская, 20. Регистрация участников начнется в 17.00

Официальный документ размещен на сайте городской администрации.

"Утвердить основные характеристики бюджета города Тюмени на 2023 год: общий объем доходов в сумме 35,6 млрд руб., общий объем расходов в сумме 38 млрд руб., дефицит в сумме 2,4 млрд руб.", – сообщается в документе.

Размер резервного фонда составит 20 млн руб.