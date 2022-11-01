01 Ноября 2022
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Фото: Уральская транспортная прокуратура

Жительница Курганской области погибла под колесами поезда из Екатеринбурга

Пассажирский поезд сообщением "Екатеринбург – Курган" насмерть сбил женщину, идущую вдоль железнодорожных путей. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Трагедия произошла вчера в 21.52 на 216 км перегона Шадринск – Качусово в Курганской области. Машинист заметил женщину и стал подавать сигналы, однако даже применив экстренное торможение, наезда избежать не смог. От полученных травм женщина скончалась на месте.

Обстоятельства происшествия сейчас устанавливаются Курганской транспортной прокуратурой. Она же организовала проверку по безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

Теги: поезд, смерть



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