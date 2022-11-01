01 Ноября 2022
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Экономика За рубежом
Фото: Накануне.ru

Япония подтвердила планы сохранить участие в проекте "Сахалин-1"

Министр экономики, торговли и промышленности Японии Ясутоси Нисимура заявил о намерении Токио сохранить участие в российском проекте "Сахалин-1".

Нисимура добавил, что провел переговоры с руководством компании Sodeco, имеющей долю в проекте и попросил положительно рассмотреть данный вопрос, пишет Regnum.

Глава участвующей в проекте компании Itochu Масахиро Окафудзи подтвердил, что Япония нуждается в продолжении закупок российских нефти и газа.

В начале августа президент Владимир Путин подписал указ, запрещающий до 31 декабря 2022 года акционерам из "недружественных" стран совершать покупки и продажи долей в российских стратегических предприятиях и акционерных обществах, а также их дочерних структурах. Под действие указа попадают доли участия в соглашениях о разделе продукции "Сахалин-1" и Харьягинском СРП, а также доли в компаниях-производителях оборудования для топливно-энергетического комплекса, оказывающих услуги по сервисному обслуживанию и ремонту такого оборудования.

Японский консорциум Sodeco имеет в проекте долю 30%. Главным акционером Sodeco, членами которого являются частные компании Japex, ITOCHU, Marubeni, Inpex, выступает правительство Японии.

Теги: япония, сахалин-1



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