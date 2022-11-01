Суд подтвердил сговор при озеленении Челябинска

01 Ноября 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Минобороны объявило об окончании мобилизации

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество Челябинская область
Фото: Накануне.RU

Суд подтвердил сговор при озеленении Челябинска

Суд апелляционной инстанции подтвердил решение УФАС о сговоре между комитетом дорожного хозяйства города и десяти хозяйствующими субъектами при заключении контрактов по посадке деревьев на проспекте Ленина, сообщили Накануне.RU в пресс-службе антимонопольного органа.

Участниками сговора были признаны комитет дорожного хозяйства Челябинска, ряд предпринимателей и ООО "НПО "Сад и Огород". УФАС установило, что заказчик с целью ухода от необходимости проведения конкурентных процедур искусственно разделил потребность в работах по посадке деревьев путем заключения нескольких договоров на сумму 3,3 млн рублей. При этом все договоры имели единую форму, предмет договора и заключены в один временной период. Согласно сведениям, руководитель заказчика на одном из совещаний представил сотрудника организации ООО НПО "Сад и огород" и сообщил, что указанное лицо будет заниматься посадкой деревьев на проспекте Ленина. Практически весь посадочный материал приобретался у ООО НПО "Сад и огород".

УФАС пришло к выводу, что у заказчика было достаточно времени для определения своей потребности в выполнении работ по посадке деревьев, включая принятие мер по инвентаризации деревьев.

Должностное лицо комитета и хозяйствующие субъекты привлечены к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 438 тыс. руб. Материалы дела направлены в правоохранительные органы.

Теги: сговор, озеленение, УФАС,



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети