УрГЮУ возьмется за переобучение коллег из Мелитополя по законодательству РФ

Переобучением педагогов Мелитопольского госуниверситета (МГУ им. А. С. Макаренко) законодательству РФ займется Уральский юридический госуниверситет (УрГЮУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу уральского вуза. Для этого УрГЮУ намерен отправить коллегам не менее 100 комплектов соответствующей литературы.

Возможность переобучение преподавательского состава, а также аспирантов юридической кафедры МГУ российскому законодательству накануне обсудили ректор УрГЮУ Владимир Бублик и ректор МГУ имени А. С. Макаренко Андрей Чуйков. Встреча прошла в онлайн-формате.

По словам Бублика, уральский вуз изучит учебные планы, после чего отправит коллегам соответствующую литературу. Сразу после УрГЮУ приступит к подготовке научных кадров высшей квалификации - соискателей ученых степеней по юриспруденции.

Напомним, что совсем недавно студентам Уральского государственного юридического университета имени В.Ф. Яковлева решили рассказать об историческом значении Международного военного трибунала в Нюрнберге. Лекции о борьбе с преступлениями против человечества провели работники Уральской транспортной прокуратуры в рамках совершенствования системы государственно-патриотического воспитания.