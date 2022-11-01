В России начался осенний призыв

В России начался осенний призыв в армию на срочную службу. Он продлится до 31 декабря 2022 года. Указ о призыве президент РФ Владимир Путин подписал еще 30 сентября.

В рамках призывной кампании планируется собрать 120 тыс. человек. Это меньше, чем осенью прошлого года (тогда план был 127,5 тыс., но реальные цифры от него всегда отличаются) и весной этого (план был 134,5 тыс.).

Ранее власти заявили о сворачивании мероприятий по мобилизации, о которой было объявлено 21 сентября. Правда, пока Путин так и не подписал указ, который юридически прекращает мобилизацию.

Власти заявляют, что солдаты-срочники не будут участвовать в специальной военной операции. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что призывники будут служить только на территории РФ (хотя сейчас на присоединенных территориях как раз и идут военные действия). При этом после прохождения срочной службы призывников могут мобилизовать.