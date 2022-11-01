В Екатеринбурге машину бизнесмена подожгли дважды за ночь

В Екатеринбурге полиция задержала подозреваемого в поджоге автомобиля. Злоумышленник дважды за ночь покушался на машину местного бизнесмена.

Как сообщили Накануне.RU в городском УМВД, в дежурную часть поступил сигнал о возгорании "ГАЗели", припаркованной возле фруктового ларька на улице Кузнечной. Она принадлежала хозяину данного торгового павильона. После того, как авто потушили, следственно-оперативная группа обнаружила следы горючего вещества на лобовом стекле. На записях камер видеонаблюдения оперативники заметили, что к машине подходит неизвестный и обливает ее из бутылки, после чего происходит возгорание.

Затем ночью очевидцы сообщили, что пострадавший автомобиль вновь загорелся. Оказалось, что пироман вернулся, облил его легковоспламеняющейся жидкостью и снова поджег. Ущерб, причиненный владельцу "ГАЗели", составил 385 тысяч рублей.

Очень скоро сыщики задержали подозреваемого: им оказался 55-летний гражданин без определенного места жительства, ранее судимый за побои. Как выяснилось, причиной его агрессии стал конфликт с владельцем киоска. Накануне инцидента подозреваемый, по его же собственному признанию, похитил в другой торговой точке коньяк и пытался сбыть его хозяину ларька, но тот отказался приобретать краденое и выгнал "продавца". Тогда злоумышленник купил на автозаправке бензин и ночью отомстил своему обидчику.

Сейчас полиция проверяет задержанного на другие возможные преступления. Расследование уголовного дела по статье "Умышленное повреждение и уничтожение чужого имущества" продолжается.