Мальчика, сбитого депутатом, вертолетом доставят в больницу Новосибирска

Шестилетнего мальчика, которого в Татарске сбил на автомобиле депутат Сергей Мамонтов, перевезут в областную больницу Новосибирска. Об этом сообщил министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.

По его словам, ее врачи провели ребенку необходимую диагностику и поместили в реанимационное отделение. Операции не потребовалось.

По стабилизации состояния 1 ноября мальчик вертолетом службы санитарной авиации будет доставлен в областную больницу, пишет Regnum.

Напомним, 30 октября в Татарске депутат Татарского райсовета от партии "Единая Россия" Сергей Мамонтов на внедорожнике сбил шестилетнего мальчика, но даже не попытался оказать ему первую медицинскую помощь, а скрылся с места ДТП.

На появившемся в Сети видео видно, что Toyota наезжает на ребенка, затем мужчина выходит из машины, осматривает его и просто уезжает. Скорую помощь вызвали очевидцы происшествия. Сообщалось, что мальчик находится в реанимации, его состояние стабильно тяжелое.

Мамонтов получил 11 суток ареста за то, что уехал с места ДТП. Также на депутата завели уголовное дело по статье "Оставление в опасности".