01 Ноября 2022
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Фото: Накануне.RU

Российские блогеры попросили Путина разблокировать Instagram* и Facebook*

Совет блогеров, существующий при верхней палате российского парламента, обратился к президенту России Владимиру Путину и заместителю председателя Совета безопасности РФ Дмитрию Медведеву с просьбой разблокировать в стране иностранные социальные сети.

В письме на имя руководителя государства блогеры пишут, что ограничение доступа к соцсетям несет риски для всей страны, поскольку Россия "утратила эффективный канал для формирования позитивного имиджа", а пользователи — возможности "создавать контент, направленный на отстаивание интересов страны". Об этом пишут "Ведомости".

Совет блогеров указывает на то, что "к сожалению, отечественные социальные сети не обладают такой популярностью у российских пользователей и тем более у иностранных граждан". "Поэтому даже спустя более чем полгода после блокировки они не стали равноценной и эффективной заменой запрещенным сетям",— говорится в письме.

Также блогеры пишут про сервисы VPN – многие пользователи продолжают посещать заблокированные соцсети с помощью приложений, зачастую "несущих угрозу для персональных данных".

Еще один аспект блокировки – экономический. Более 12 млн россиян вели предпринимательскую деятельность через соцсети. Для некоторых они даже были единственным источником дохода. Блогеры указывают, что соцсети помогают собирать средства на благотворительность: в июле-августе через одну из заблокированных соцсетей было собрано 10,8 млн руб. на школьные принадлежности и теплую одежду для школьников Донбасса. Блогеры считают, что при отсутствии ограничений сумма сборов была бы выше.

*Соцсети Instagram и Facebook блокируются в России из-за принадлежности компании Meta, признанной российским судом экстремистской и поэтому запрещенной в РФ.

Теги: блогеры, блокировка, соцсети, instagram, facebook



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