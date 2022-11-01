Поезд Деда Мороза порадует детей в трех городах Свердловской области

Фирменный поезд Деда Мороза остановится на шести станциях Свердловской железной дороги, три из которых находятся на территории Среднего Урала: Каменск-Уральский, Екатеринбург и Первоуральск. Об этом сообщает пресс-служба СвЖД.

Первой остановкой на Свердловской железной дороге станет Тюмень, куда поезд прибудет 28 ноября. Затем состав проследует в Каменск-Уральский, который встретит его 29 ноября. 1 декабря поезд доедет до Екатеринбурга, после чего отправится в Первоуральск и Кунгур. Последней остановкой на СвЖД станет Пермь - туда состав прибудет 2 декабря.

Напомним, стартует состав 22 октября из Великого Устюга. За 85 дней путешествия поезд проедет более чем через 130 городов, однако остановится только в 73-х. Обратно в Великий Устюг возвращение запланировано на 15 января 2023 года.

Помимо развлекательной программы на стоянке поезда, запланирована и отдельная программа по билетам, которая также включает в себя и встречу с Дедом Морозом, чаепитие и подарки. О деталях и покупке билетов, которая стартовала 10 октября, можно узнать подробнее на сайте РЖД.