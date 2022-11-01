В Челябинске женщина упала в колодец с ледяной водой

В Челябинске в лесопарковой зоне пожилые супруги случайно обнаружили в колодце женщину. Пострадавшую подняли на поверхность и передали сотрудникам скорой помощи, сообщили Накануне.RU в пресс-центре поисково-спасательной службы региона.

Инцидент произошел в лесопарковой зоне по улице Богдана Хмельницкого. Пенсионеры заглянули в люк и увидели на дне женщину. Она обессилела и замерзла в ледяной воде, поэтому не предпринимала никаких попыток выбраться или позвать на помощь.

Спасатели с помощью альпинистского снаряжения подняли пострадавшую на поверхность и предприняли все возможные меры по ее согреванию. У женщины было шоковое состояние и признаки сильного переохлаждения. Ее госпитализирована в больницу.