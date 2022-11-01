Медфракция Екатеринбурга доставила участникам спецоперации медикаменты и письма от детей

Медицинская фракция гордумы Екатеринбурга доставила участникам спецоперации очередную партию гуманитарного груза. В него вошли медикаменты и снаряжение, необходимое бойцам. Об этом написал глава медфракции Алексей Вихарев в своем Telegram-канале, упомянув, что это уже шестая машина от депутатов фракции.

"Передал очередную гуманитарную помощь для наших парней, участвующих в спецоперации. Мы, депутаты медицинской фракции, на постоянной связи с бойцами екатеринбургского гарнизона, именно военные координируют нас, что необходимо им поставить. В этот раз военнослужащие попросили спецоборудование, которое необходимо в боевых условиях", - пишет депутат.

Среди доставленного: устройства для подключения к спутниковому интернету, роутеры, комплекты IP-телефонии, бинокли, специальные технические устройства, электрические фонарики, генераторы, газовые горелки и газовые баллоны, спальные мешки, коврики и "сидушки". Также привезли лекарства: антисептики, противовирусные и другие медикаменты, стойку для медицинских систем и капельниц, аппарат ЭКГ. Но и это не все, для поднятия боевого духа военным передали детские письма.

"Вместе с гуманитарной помощью передал военным письма, которые пишут для бойцов дети. Это важно. Наша основная задача – поддерживать ребят, мобилизованных и тех, кто уже находится в зоне осуществления специальной военной операции. Им нужно знать, что мы их ждем дома, не бросаем", – добавил Вихарев.