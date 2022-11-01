Моряки сбили беспилотник на севере Севастополя

Моряки сбили беспилотник на севере Севастополя. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"10 минут назад в районе Любимовки наши моряки сбили БПЛА. Спокойной ночи или доброго утра:)", - написал он в своем телеграм-канале.

Напомним, по данным Минобороны РФ, 29 октября киевским режимом была проведена террористическая атака на корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования Севастополь.

В атаке были задействованы девять беспилотных летательных аппаратов и семь автономных морских беспилотных аппаратов. Силами кораблей Черноморского флота все воздушные цели были уничтожены.