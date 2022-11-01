Председатель думы Екатеринбурга предложил перенести выборы 2023 года

Председатель Екатеринбургской городской думы Игорь Володин выступил с предложением о переносе выборов в местный парламент, а сэкономленные деньги направить на развитие города. Видеообращение спикера опубликовано в группе гордумы в соцсети.

"Выборы в городскую думу являются элементом демократии. Но я предлагаю выборы в 2023 году перенести на более поздний период", - заявил Володин.

По его словам, на выборы расходуется порядка более 200 млн рублей.

"И представляете, какая общая сумма будет по всей России. Я предлагаю сэкономленные деньги направить на развитие городов", - заключил председатель городской думы Екатеринбурга.

О реакции депутатов на это предложение пока неизвестно.

Напомним, ранее Игорь Володин поддержал инициативу о создании спецподразделений из ветеранов МВД на территориях ЛДНР, в Херсонской и Запорожской областях.