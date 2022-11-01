01 Ноября 2022
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Образование Свердловская область
Фото: Екатеринбург.рф/Алина Шешеня

Школьников из Академического района Екатеринбурга будут готовить для поступления в МГИМО

В Академическом районе Екатеринбурга старшеклассники одной из местных школ смогут получить знания от преподавателей одного из ведущих российских вузов по подготовке специалистов международного профиля - Московского государственного института международных отношений Министерства иностранных дел РФ (МГИМО).

На базе 10 класса школы №19 стартовал совместный проект главного девелопера и основателя района ГК "КОРТРОС" (в Свердловской области представлен АО Специализированный застройщик "РСГ-Академическое") и МГИМО - одного из самых престижных высших учебных заведений страны. Обучение в МГИМО организовано на базе Факультета довузовской подготовки.

Как сообщили в пресс-службе ГК "КОРТРОС, в рамках проекта в одной из школ Академического района создан профильный класс, где пять преподавателей МГИМО ведут по программе вуза дополнительные уроки по математике и английскому языку. Заранее в специальный класс было отобрано 25 учеников, которые показали во время тестирования представителями столичного вуза высокие результаты по указанным предметам. Отбор проходил только среди учащихся 10-х классов.

Впрочем, первые занятия в режиме онлайн прошли на этой неделе и нашли положительный отклик, как у учащихся, так и у педагогов. Кроме обучения по углубленной программе, учеников из Академического района будут готовить к сдаче вступительных экзаменов по английскому и математике. Эксклюзивная программа рассчитана на 2 года обучения – с 10 по 11 классы. В последний год обучения выпускников профильного класса преподаватели МГИМО начнут готовить к сдаче вступительного экзамена в вуз по выделенным предметам.

Школа №123 в Академическом(2022)|Фото: Екатеринбург.рф/Алина Шешеня

По итогам обучения школьникам будет выдан сертификат о прохождении программы. При этом, само обучение привилегий юным "академикам" в МГИМО не даст, как и прохождение иных подготовительных курсах в любом другом высшем учебном заведении. Однако, обучение в течение 2-х лет по программе одного из престижных вузов страны повышает шансы на поступление.

Инициатором уникального 3-сторонего сотрудничества ГК "КОРТРОС", школы №19 и московского вуза стал сам девелопер. Это первый подобный опыт сотрудничества с МГИМО по созданию профильного класса в Екатеринбурге. Ранее вуз взаимодействовал только с школами Москвы и Московской области.

Для ГК "КОРТРОС" (ключевого застройщика Академического района) подобное сотрудничество направлено на долгосрочную перспективу: в будущем новый район Екатеринбурга превратится в Наукоград, который сможет обеспечивать город и область высококвалифицированными кадрами, создавая при этом внутри района новые рабочие места. В планах девелопера начать здесь строительство медицинского кластера: он станет неотъемлемой частью будущего Наукограда, наряду с пятью научными институтами и IT-кластером.

Цель ведущего застройщика Академического района и его основателя при создании Наукограда – растить академиков буквально со школьной скамьи. Так, кроме обучения старшеклассников в школе № 19 преподавателями МГИМО, учащиеся в новом районе столицы Урала могут получить профильные знания в школах № 79 и 123 – в учреждениях с инженерным и химико-биологическим уклоном. Кроме того, в первой школе района - средней школе №16 – ученикам научно-популярные лекции уже не первый год читают представители УрО РАН.

Теги: Академический, МГИМО



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