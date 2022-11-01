Турецкие отели начали принимать карты "Мир"

Отели в Турции начали подключать российские платежные сервисы для приема карт платежной системы "Мир", а также Visa и Mastercard, выпущенных в РФ.

Об этом заявили представители пяти турецких гостиниц. Так в отеле Papillon Zeugma Relaxury заявили, что после решения банка Ziraat прекратить работу с "Миром" подключили российскую систему Sigma, которая принимает российские карты, а затем отправляет платеж банку в России за вычетом комиссии.

В Papillon Belvil сообщили, что подключили альтернативный российский сервис по приему платежей. За счет этого туристы могут рассчитаться не только картами "Мир" но и с помощью платежных систем Visa и Mastercard, выпущенным кредитными организациями России. При этом стоимость услуг рассчитывается в евро, затем терминал показывает результат в рублях по курсу около 72–74 € /руб., и покупатель может либо согласиться, либо совершить платеж другим способом.

О подключении к российским сервисам сообщили в трех отелях турецкой сети Nirvana, сообщают "Известия".

Напомним, Индонезия заинтересована в использовании на территории страны карт платежной системы "Мир", обсудит этот вопрос с российской стороной.