С 2023 года водителей начнут штрафовать за шины не по сезону

В России за использование летних покрышек в зимние месяцы, а шипованных — летом, ГИБДД намерена штрафовать водителей.

МВД возобновило работу над новой редакцией "перечня неисправностей и условий", при которых запрещена эксплуатация авто. Как ожидается, документ вступит в силу 1 марта 2023 года.

Штрафами также будет грозить управление транспортным средством с неработающей антиблокировочной системой, нештатными ксеноновыми или светодиодными лампами в фарах, сообщает "Коммерсант".