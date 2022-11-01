Минпромторг не исключил возрождение Госплана в оборонной промышленности

Экономика России в соответствии с Конституцией основана на рыночных принципах, которые исключают возможность воссоздания Госплана как органа, формирующего обязательную для исполнения программу развития экономики.

Об этом заявил первый заместитель министра промышленности и торговли Василий Осьмаков в ответ на запрос председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Андрея Кутепова, который ранее обратился в Минпромторг с просьбой представить позицию по этому вопросу к круглому столу "Госплан 2.0 как механизм стимулирования экономического развития", который 31 октября прошел в Совфеде.

Как следует из документа, министерство предлагает ограничить "Госплан 2.0" задачами гособоронзаказа или – в более широком смысле – обеспечением потребностей спецоперации и государственной безопасности на долгосрочную перспективу.

"Это позволяет, с одной стороны, ограничиться тем полем деятельности, где у государства достаточно и информации, и рычагов воздействия на промышленные предприятия, а с другой – получить эффект именно от планирования производственной деятельности по всей цепочке создания стоимости", – ответил Осьмаков, сообщают "Ведомости".

Восстановление элементов плановой экономики поможет снизить стоимость импортозамещаемой продукции. Об этом генеральный директор Машиностроительного завода им. М.И. Калинина (МЗиК), президент Союза предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской области Николай Клейн сообщил корреспонденту Накануне.RU в кулуарах промышленной выставки "Иннопром".