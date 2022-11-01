01 Ноября 2022
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Политика В России
Фото: Накануне.RU

Госдума готовит законопроект о наказании уклонистов от мобилизации

Госдума России занялась устранением пробелов в законодательстве, которые были выявлены в ходе завершившейся частичной мобилизации.

Так, например, уголовная ответственность для россиян за отказ от участия в ней при отсутствии отсрочки до сих пор не прописана. В УК есть только ответственность за уклонение от срочной службы. Как заяви ли в Думе, в ближайшее время депутаты и сенаторы от "Единой России" внесут на рассмотрение поправки в УК, подразумевающие наказание для уклонистов от мобилизации в виде штрафа до 500 тыс. руб. или лишение свободы на срок до пяти лет.

Как заявили авторы законопроекта, речь в документе не идет о сегодняшней частичной мобилизации как таковой. В других фракциях полагают: лучше, чтобы люди осознанно шли защищать родину, сообщают "Известия".

Напомним, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя информацию о проблемах с выездом российских граждан после заявления о прекращении призыва на службу в армию, заявил, что все сигналы прошли, дальше инцидентов быть не должно.

Теги: Госдума, мобилизация, армия



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