Суд в Норвегии решил освободить сына экс-главы РЖД Якунина

Окружной суд в Норвегии постановил освободить сына бывшего главы РЖД, бизнесмена Андрея Якунина, которого задержали за незаконную съемку с использованием беспилотника на Шпицбергене.

"Сегодня окружной суд Северного Трумса и Сеньи принял решение освободить Андрея Якунина из-под стражи", - сообщает телерадиокомпания NRK.

Якунин был задержан 17 октября из-за съемки с помощью беспилотника на Шпицбергене.

Ранее Норвегия ввела в отношении РФ и ее граждан санкции, по которым россияне не могут запускать в этой стране беспилотники. Якунину-младшему предъявили обвинение в управлении дроном с июля по середину октября на Шпицбергене.