Песков заявил, что проблем с выездом из РФ после прекращения призыва не будет

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя информацию о проблемах с выездом российских граждан после заявления о прекращении призыва на службу в армию, заявил, что все сигналы прошли, дальше инцидентов быть не должно.

"Есть же определенная инерция, сейчас все сигналы прошли, сейчас таких происшествий быть не должно", — сказал пресс-секретарь президента РФ.

Напомним, российский лидер Владимир Путин заявил, что частичная мобилизация в РФ завершена. При этом он сообщил, что не задумывался о необходимости подписания соответствующего указа и посоветуется на этот счет с юристами.