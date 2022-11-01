01 Ноября 2022
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Шойгу объявил об окончании мобилизации

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Политика В России
Фото: Накануне.RU

Песков заявил, что проблем с выездом из РФ после прекращения призыва не будет

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя информацию о проблемах с выездом российских граждан после заявления о прекращении призыва на службу в армию, заявил, что все сигналы прошли, дальше инцидентов быть не должно.

"Есть же определенная инерция, сейчас все сигналы прошли, сейчас таких происшествий быть не должно", — сказал пресс-секретарь президента РФ.

Напомним, российский лидер Владимир Путин заявил, что частичная мобилизация в РФ завершена. При этом он сообщил, что не задумывался о необходимости подписания соответствующего указа и посоветуется на этот счет с юристами.

Теги: Песков, призыв, армия, мобилизация



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